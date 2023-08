Entidade abre inscrições para oficinas de inclusão profissional para pessoas com deficiência

O Instituto Rede Incluir e a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD Rio) estão promovendo as Oficinas de Empregabilidade nos dias 31 de agosto e 13 de setembro. As atividades fazem parte do Programa Meu Emprego, cujo propósito é proporcionar oportunidades para indivíduos com deficiência que buscam emprego ou desejam se realocar no mercado de trabalho.



A iniciativa é voltada para pessoas com deficiência, com 18 anos ou mais, que possuam ensino médio completo ou incompleto, ou que estejam frequentando algum nível de escolaridade, independentemente do estágio, em qualquer área de conhecimento.



O programa acontecerá em duas datas e locais distintos: um no Centro e outro na Zona Oeste, com 40 vagas disponíveis por dia. A carga horária diária é de quatro horas, composta por três horas de oficinas profissionais e uma de discussão em grupo. Ao longo da atividade, os participantes selecionados serão encaminhados para oportunidades em empresas parceiras — a Conlog S.A e a Saúde FAS.



Para participar, é necessário que os interessados apresentem no dia do curso os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e laudo médico.



Serviço

Data: 31/08 (quinta-feira)

Local: Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência (Ciad).

Endereço: Avenida Presidente Vargas, 1997 – Centro.

Horário: De 9h às 13h.



Data: 13/09 (terça-feira)

Local: Centro Municipal de Referência da Pessoa com Deficiência (CMRPD Campo Grande).

Endereço: Rua Professor Carlos Boisson, s/nº - Campo Grande.

Horário: De 9h às 13h.