Campos Neto: 'Desaceleração de crédito no Brasil foi muito menor que no resto do mundo'

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou nesta quarta-feira, 16, que a desaceleração do crédito no Brasil foi muito menor que no resto do mundo. "Vemos uma desaceleração grande no mundo, indo para 0,0% de crescimento", disse Campos Neto, que ponderou que na parte das empresas a expectativa é um pouco melhor.



Ele contrapôs que no Brasil, por outro lado, a Febraban revisou recentemente a expectativa para o crescimento do crédito no país para em torno de 8,0% neste ano.



Campos Neto reafirmou, na sequência, que o objetivo do BC é fazer um pouso suave na economia, ou seja, trazer a inflação para baixo com o menor custo possível para a sociedade.



"Com o menor custo de crescimento negativo e emprego, e, na parte de crédito, tentando retrair o mínimo possível", emendou o presidente do BC. "É óbvio que alguma retração de crédito precisa ter quando estamos em um processo de desinflação", ponderou.



O presidente do BC participou na manhã desta quarta-feira do 35º Congresso da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).