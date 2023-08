Câmara aprova lei sobre reajuste anual da tabela do SUS para os prestadores de serviços

Os prestadores de serviços ligados ao Sistema Único de Saúde (SUS) passarão a ter assegurados reajustes anuais em seus contratos, trazendo segurança e qualificação aos atendimentos oferecidos aos cidadãos. O avanço foi garantido a partir da aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto de Lei Nº 1435/2022, na noite desta terça-feira, 15.



O texto, cuja relatoria é do deputado federal Pedro Westphalen (PP-RS), estabelece que o reajuste deverá ser, no mínimo, nos mesmos percentuais aplicados na correção do orçamento destinado ao Ministério da Saúde. O PL também torna obrigatória a divulgação anual dos critérios e dos valores para a remuneração de serviços e dos parâmetros de cobertura assistencial no SUS.

“O projeto é importante pois antes não havia um reajuste anual da tabela. Agora ele será feito sempre em dezembro no mesmo período em que o Congresso aprova a Lei Orçamentária Anual, que define o reajuste do orçamento destinado ao Ministério da Saúde ", explica Westphalen.



Fim das disputas judiciais



Com a dificuldade de manter as contas ajustadas, muitos prestadores de serviços recorreram à Justiça para garantir a correção das tabelas por parte do SUS. Com isso, multiplicaram-se em todo o país as decisões judiciais condenando a União a pagar a diferença. Com a aprovação do Projeto, será decretado o fim da judicialização do assunto.



Westphalen explica que o valor do reajuste anual dos repasses ao Ministério da Saúde está previsto na Constituição Federal e é obrigatório. Sendo assim, “caberá ao Ministério apenas aplicá-lo anualmente à rubrica orçamentária da Média e Alta Complexidade (MAC) e aos tetos financeiros desta, repassando o resultado aos gestores Estaduais e Municipais do SUS”, explica.