Projeto Bienal nas Escolas promove oficina para alunos da rede pública da Zona Norte

Rio - O projeto Bienal nas Escolas foi até a Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado, em Cordovil, Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (16), onde alunos receberam o escritor Allan Dias Castro, que ministrou uma oficina com técnicas de escrita.



A iniciativa, criada em 2019, leva para escolas da Secretaria Municipal de Educação (SME) autores da programação do evento da Bienal do Livro, que ocorre no Riocentro, com dinâmicas desenvolvidas para cada turma visitada.



No encontro, os estudantes aprenderam na oficina “Vozes aos sonhos", com o autor de O Zé-Ninguém, Voz ao verbo, A monja e o poeta e O colecionador de saudades, técnicas para escrever poesias. Allan formou grupos de alunos para que cada equipe escreva uma estrofe que será feita em conjunto pela turma, com base em dicas e temas fornecidos pelo escritor e que se desdobrarão em conteúdos audiovisuais.



A expectativa do encontro é estimular o desenvolvimento dos alunos de modo que aprendam a lidar com os sentimentos e aumentem a sua capacidade de se expressar. Ele também leu poemas que já foram pré-selecionados pela escola.



Na terça-feira (15), 60 alunos do 9º ano da Escola Municipal Oswaldo Teixeira (Emot), em Quintino Bocaiúva, Zona Norte do Rio, foram incentivados a registrar as ideias e os sentimentos no papel, na oficina com a temática “Bilhete para um amigo”, ministrada pela escritora e poeta Stephanie Borges. A atividade, para os estudantes entre 13 e 15 anos, foi pensada para desenvolver a criatividade, conduzindo os jovens a etapas importantes do processo de desenvolvimento de um poema, desde a escolha do repertório, passando pelas técnicas de escrita até declamações.



Stephanie é autora do livro “Talvez precisemos de um nome para isso” e pela sua trajetória escolar conseguiu uma forte identificação com o público presente. “Foi emocionante quando soube que o Bienal nas Escolas seria em Quintino porque estudei aqui do lado, na Faetec. Outro dia eu era uma adolescente que queria ser escritora e hoje estou diante de vocês para inspirá-los a escrever”, falou.



“O Projeto Bienal nas escolas é uma das expressões do propósito da Bienal do Livro Rio, que é incentivar e qualificar o hábito da leitura. Buscamos com ele deslocar no espaço e tempo a potência do universo literário que a Bienal traz consigo, e vemos nas escolas o lugar perfeito para isso. Sempre encontramos alunos ávidos pela leitura e extremamente receptivos para as dinâmicas e visitas propostas, e sempre saímos com a sensação de termos encontrado futuros escritores,” afirmou Bruno Henrique, gerente de marketing da GL Events, empresa que realiza o evento da Bienal do Livro.



Na escola em Quintino, os alunos já produziram dois livros independentes e autorais, feitos artesanalmente. A diretora, Bruna Mannarino Serpa, faz questão de cuidar pessoalmente das oficinas de leitura e escrita.



O secretário Municipal de Educação, Renan Ferreirinha, comentou sobre a importância da atividade. "A Bienal nas Escolas é uma prévia desse super evento, que é Bienal do Livro, um momento de celebração da educação, da leitura, de um futuro melhor. Nossas crianças precisam sonhar grande e os livros levam nossos alunos a lugares inimagináveis, ajudando a pensar em possibilidades que poderiam parecer impossíveis", destacou.