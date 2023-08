Medidas em mercados de capitais visam à inclusão, diz presidente do BC

São Paulo e Brasília - O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou nesta quarta-feira, 16, que as medidas realizadas com foco em mercados de capitais visam à democratização e à inclusão, e não à Faria Lima. "Aumentam a possibilidade de quem tem poupança ter mais escolha para investir e, por outro lado, abrem espaço no balanço dos bancos para mais coisas sendo feitas para pequenas e médias empresas", pontuou.



Campos Neto disse que as medidas realizadas nos últimos anos diminuíram o crédito de bancos públicos para grandes empresas, que foi compensado pelos bancos privados e o mercado de capitais.



O presidente da autarquia participou na manhã desta quarta do 35º Congresso da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).