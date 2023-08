Dia dos Pais rende R$ 194 milhões em vendas das PMEs on-line

O Dia dos Pais impactou de forma positiva as pequenas e médias empresas on-line, movimentando R$ 194 milhões, valor cerca de 19% superior em relação ao mesmo período de 2022. Os dados são do levantamento especial sobre a data realizado pela Nuvemshop, plataforma para criação de lojas virtuais.



“Datas comemorativas sempre impulsionam o varejo e os empreendedores digitais têm a oportunidade de alavancar seu faturamento ano a ano aliado a esses períodos, visto que cada vez mais pessoas estão optando pelas compras on-line. O Dia dos Pais não fica fora disso e é um excelente momento para os pequenos e médios negócios focados em produtos masculinos”, afirma Luiz Natal, gerente de desenvolvimento de plataforma da Nuvemshop.



Os segmentos que mais venderam durante o Dia dos Pais foram Moda (R$ 67 milhões), Saúde & Beleza (R$ 18 milhões) e Acessórios (R$ 13 milhões), com um maior destaque para Saúde & Beleza, que cresceu mais de 38% em comparação ao ano passado, subindo de terceiro para segundo lugar no ranking. Nesses setores, camisetas, relógios digitais, óculos de sol e acessórios para celular representam os produtos mais comercializados.



Durante o período analisado, foram feitos 800 mil pedidos, com 3,2 milhões de produtos vendidos no total, o que sinaliza um crescimento superior a 22% em relação ao número de pedidos e mais de 23% à quantidade de itens comercializados em 2022. O valor médio por compra chegou a R$ 242,60. Além disso, cerca de 25% das vendas foram processadas pelas redes sociais, com destaque para o Instagram que, dentre elas, representou 89,5%.



O estado com maior faturamento foi São Paulo, alcançando R$ 84 milhões, seguido por Minas Gerais (R$ 18,5 milhões), Rio de Janeiro (R$ 13,5 milhões), Santa Catarina (R$ 11,5 milhões) e Ceará (R$ 10 milhões). Somados, estes cinco estados representaram 71% de todo o faturamento conquistado pelas PMEs on-line no Dia dos pais.



Para a realização deste levantamento, foram analisadas as vendas das pequenas e médias empresas virtuais brasileiras nas três semanas anteriores ao Dia dos Pais de 2022 e 2023.