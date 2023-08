Menino de 6 anos é internado com sinais de estrangulamento em Nova Iguaçu

Rio - A Polícia Civil investiga o caso de um menino de 6 anos que deu entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), nesta terça-feira (15), com sinais de estrangulamento. Segundo a corporação, o principal suspeito é o namorado da mãe da criança.



De acordo com o delegado José Salomão Omena, titular da 58ª DP (Posse), a irmã, de 4 anos, da vítima presenciou o episódio e relatou à tia. "A irmã entrou gritando na casa da tia pedindo ajuda porque o irmão estava desacordado no banheiro, informando que o namorado da mãe havia feito aquilo. A tia foi lá, viu o menino desacordado e providenciou o socorro a ele”, explicou.



De acordo com a prefeitura de Nova Iguaçu, a criança recebeu atendimento na emergência e segue internado com quadro de saúde considerado estável. Em nota, o HGNI informou que comunicou o caso à 58ª DP (Posse) e aos órgãos de proteção à criança.



O delegado informou que equipes da 58ª DP (Posse) estão buscando parentes e amigos do suspeito para tentar localizá-lo. "Temos equipes na rua tentando pegar esse suspeito desde ontem, nossos policiais estão, nesse momento, batendo na porta de parentes e amigos. Se pegarmos ele ainda hoje, será preso em flagrante. Se for buscar abrigo em algum lugar e achar que a polícia não vai achar, ele está enganado", ressaltou José Salomão Omena.