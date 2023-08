X Pro deixa de funcionar para quem não assina o X

São Paulo - Na esteira de mudanças implementadas por Elon Musk no Twitter, rebatizado de 'X' pelo bilionário, no início da tarde desta quarta-feira, 16, usuários que não assinam o serviço deixaram de ter acesso ao 'Xpro', o antigo TweetDeck. Quem tenta acessar o site é redirecionado a uma página que sugere a assinatura do serviço.



O Tweetdeck permitia a organização de diversas 'timelines' do Twitter por colunas e temas. Em agosto já tinha sido anunciado que a ferramenta seria integrada ao pacote de quem paga pelo selo de verificação na rede.



Desde que comprou o Twitter por US$ 44 bilhões, no ano passado, Musk tem feito uma série de mudanças seja na equipe, no aplicativo e até mesmo na identidade visual da marca, em uma tentativa de recuperar o investimento feito na plataforma.