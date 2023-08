Oportunidades: Rede Hospital Casa abre 30 vagas

Se você está em busca de emprego, a Rede Hospital Casa, maior operador hospitalar independente do Rio de Janeiro, pode ter a oportunidade que está esperando. São 30 vagas para os diversos hospitais do grupo em diferentes áreas, incluindo vagas para PCD.Entre os cargos disponíveis estão técnicos de enfermagem, enfermeiro, analista comercial, auxiliar administrativo (PCD), auxiliar de serviços médicos, copeiro, supervisor de higiene, técnico de mobilização e muito mais.A Rede Hospital Casa é composta por 11 hospitais e uma empresa de diagnóstico por imagem. Para se candidatar basta acessar o site de vagas do grupo