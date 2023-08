Uso de máscaras é recomendado pela UFRJ para alunos e funcionários em locais fechados

Rio - A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) emitiu uma nota técnica, nesta quarta-feira (16), recomendando a alunos e funcionários o uso de máscaras em ambientes fechados na universidade e em aglomerações. A ideia surgiu após uma preocupação com uma nova onda de covid-19.

A recomendação vem do Núcleo de Enfrentamento e Estudos em Doenças Infecciosas Emergentes e Reemergentes (Needier) da UFRJ, coordenado pela pesquisadora Terezinha Castiñeiras. Segundo a nota, o crescimento de casos de covid já foi constatado em outros países. No mundo, cerca de 1,5 milhão de novas confirmações foram registradas entre 10 de julho e 6 de agosto, de acordo com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

"Diante da constatação de aumento moderado e progressivo de casos positivos diagnosticados no CTD/NEEDIER e da preocupação com uma nova onda de Covid-19, fato já constatado em outros países, julgamos prudente alertar ao corpo social da universidade e recomendar o uso adequado de máscaras em ambientes fechados e em contextos de aglomeração humana, assim como higienização frequente das

mãos. Cabe ressaltar a importância da testagem em caso de surgimento de sintomas respiratórios ou

contato próximo com caso de Covid-19", disse o Needier.

A nota orienta, ainda, a testagem em caso de sintomas respiratórios ou contato próximo com alguém com covid-19. Ela pode ser feita no Centro de Triagem Diagnóstica do Needier, das 8 às 15h, na Avenida Carlos Chagas Filho, 791, quadra F, na Cidade Universitária, na Zona Norte do Rio. O Núcleo disponibiliza o WhatsApp (21) 97380-2702 para dúvidas. Não é necessário agendamento.

Dados covid

Segundo um levantamento do Painel Rio Covid-19, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a cidade do Rio já registrou 44.607 casos de covid-19 neste ano. Destes, 775 eram graves e 181 pessoas morreram até esta quarta-feira (16).

Em relação ao número de casos positivos, 64,2% são mulheres e 35,8% são homens. A maioria dos positivados tem idade de 50 a 59 anos. Até esta quarta, sete pessoas estavam internadas em unidades municipais de saúde.

Já o Painel Coronavírus, da Secretaria de Estado de Saúde (SES), registrou três novos óbitos e 1.576 confirmações em uma semana. O dado foi atualizado nesta segunda-feira (14). Ao todo, são 2.824.145 pessoas positivadas e 77.310 mortos desde o início da pandemia de covid-19 no estado.