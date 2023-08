Furto de cabos causa apagão em semáforos na Tijuca

Rio - Sinais de trânsito amanheceram apagados nas principais vias e entre o cruzamento das Ruas Abelardo Chacrinha Barbosa com a Rua Conde de Bonfim na Tijuca, Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira (16). Moradores da região reclamam que o problema é recorrente e compromete a segurança de motoristas e pedestres. De acordo com o Centro de Operações Rio, há congestionamento devido a inoperância dos semáforos.

Na área da Grande Tijuca foram furtados mais de 12 mil metros de cabos e 35 equipamentos que controlam os sinais, somando quase R$ 2 milhões em prejuízo aos cofres públicos, contabilizou a Companhia de Engenharia de Tráfego do RJ (CET-Rio).

fotogaleria A ausência de sinalização chamou atenção de quem circula no bairro. Para o motorista e morador do bairro Roberto Dias, o trânsito estava complicado pela manhã quando ele passou pela região, mas com a ajuda dos agentes da Guarda Municipal estava melhor do que mais cedo.

A tijucana Nilma Souza disse ao DIA, que os sinais estavam apagados desde cedo e atrapalhava o trânsito, mas para ela que costuma andar a pé pelo bairro não atrapalhou muito.

Em abril, os sinais na Rua São Francisco Xavier também ficaram sem funcionar e atrapalhando a rotina dos motoristas, pedestres e comerciantes da região.

A CET-Rio confirmou o furto de cabos como a causa do problema e informou que medidas estão sendo tomadas na tentativa de amenizar o problema, como a soldagem das caixas onde são abrigados os cabos e o posicionamento dos equipamentos em postes mais elevados e com garras antifurto.

Ainda de acordo com a companhia, a cidade vem sofrendo sistematicamente com furtos a cabos elétricos e equipamentos que fazem os sinais da cidade funcionar. Equipes de manutenção foram encaminhados para os locais para reparar os problemas e regularizar a situação. Assim como agentes de tráfego operam para garantir a segurança viária para motoristas e pedestres que circulam pela região.

A Guarda Municipal informou que "equipes seguem atuando na região diariamente no ordenamento do trânsito", disse o comunicado.