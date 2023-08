Pesquisa do CIEE aponta que 40,4% dos estagiários pertencem às classes D e E e 37,7% à classe C

Rio - Nesta sexta-feira (18), é comemorado o Dia do Estagiário, e, segundo o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, maior ONG de empregabilidade jovem da América Latina, ao menos 40,4% dos estagiários do País pertencem às classes D e E e 37,7% à classe C.



De acordo com o estudo nacional encomendado à Tendências Consultoria e realizado no 3º trimestre de 2022, a projeção é que neste ano o volume de estagiários cresça 10,3%, terceiro ano consecutivo de crescimento após o decréscimo de 23% registrado em 2020 - ano de início da pandemia da Covid-19.



Ainda de acordo com a pesquisa, o Brasil contabiliza mais de 933 mil estagiários em todo território nacional. O contingente é liderado pela região Sudeste, que contabiliza 393 mil estudantes, seguido por Nordeste (205 mil), Sul (159 mil), Centro-Oeste (94 mil) e Norte (81 mil).



Ainda para comemorar a data, o CIEE programou lives no Instagram com os parceiros institucionais e aula de beach tennis para estagiários e gestores das empresas parceiras da ONG.