Prefeitura realiza ação contra assédio com estátuas pintadas na Praça da Cinelândia

Rio - A Prefeitura do Rio, em parceria com a L'Oreal Paris, realiza uma ação contra o assédio nesta quarta-feira (16), na Praça da Cinelândia, no Centro do Rio. Além de informativos em pontos de ônibus, cerca de 100 estátuas representam o percentual de mulheres que sofreram com situações de assédio.

Segundo uma pesquisa da Ipsos, 88 mulheres já foram vítimas desse tipo de violência sexual ao longo da vida, mesmo número de estátuas pintadas de laranja na Cinelândia. O estudo também aponta que 84 testemunharam situações de assédio sexual e 86 sentem falta de um treinamento adequado sobre como intervir para coibir a violência.

A ação contou com a presença da secretária de Políticas de Promoção da Mulher (SPM-Rio), Joyce Trindade; o secretário municipal da Casa Civil, Eduardo Cavaliere, e da atriz Taís Araújo, embaixadora da L'Oreal Paris.

A iniciativa conjunta inclui a capacitação de servidores públicos para identificar e prestar o auxílio adequado em situações de assédio. Isso faz parte do programa Stand Up, iniciativa global da L’Oréal Paris, que treinou mais de um milhão de pessoas no mundo e que pretende treinar mais de 75 mil brasileiros até o fim de 2023. O objetivo é amplificar a atuação do poder público em situações de violência contra mulher.

Nesta terça-feira (15), um homem foi preso em flagrante por importunação sexual dentro um ônibus BRT na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Leonardo Brito Rodrigues teria colocado o órgão genital para fora e esfregado em uma mulher, que gritou.

Revoltado com a situação, um homem empurrou o suspeito para fora do ônibus, na Avenida das Américas. O suspeito quebrou a perna e foi encaminhado no Hospital Municipal Lourenço Jorge, onde está internado sob custódia.