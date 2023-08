Menina ferida em incêndio há 19 dias segue internada em estado grave

Rio - A filha do fisiculturista Hugo Sérgio Nascimento, morto após resgatar a família de um incêndio que atingiu seu apartamento no Anil, Zona Oeste do Rio, segue internada em estado grave, no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. M. M., de 6 anos, teve 30% do corpo queimado e está entubada desde a madrugada de sábado (29), quando o incidente ocorreu.



A garota passou por um procedimento cirúrgico, além de exames e tratamento com corticoides durante a internação na unidade, de acordo com informações da mãe da criança Larissa Mello Viana.



A Polícia Civil, que investiga o caso, informou um curto circuito em uma TV do apartamento pode ter sido a causa do incêndio. As investigações estão em andamento para esclarecer o fato e são conduzidas pela 32ª DP (Taquara).



Relembre o caso



Na madrugada de 29 de julho, um incêndio atingiu o apartamento onde Hugo Sérgio vivia com a mulher e a filha, no décimo andar de um dos prédios do condomínio Caminhos da Barra, na Avenida Tenente Coronel Muniz de Aragão. As chamas tomaram conta da varanda da residência e provocou uma densa fumaça preta. Segundo amigos, a vítima não conseguiu sair do imóvel depois de resgatar a família e o cachorro. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o fisiculturista foi encontrado sem vida.



Uma câmera de segurança instalada no corredor do apartamento registrou o momento em que a fumaça preta se espalha pelo andar e a mulher do fisiculturista corre em direção ao elevador para escapar do incêndio. A câmera é coberta pela fumaça e não é possível ver se Larissa retorna à residência. Confira abaixo. O corpo da vítima, que também era professor em uma academia, foi sepultado no último dia 30, no Cemitério de Inhaúma.