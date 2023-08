Turista é resgatado pela Marinha do Brasil após acidente de caiaque

Rio - O argentino Matias Tolosa foi resgatado, na manhã desta quarta-feira (16), pela Marinha do Brasil após sofrer um acidente de caiaque próximo à Ponta dos Castelhanos, na Ilha Grande, em Angra dos Reis. Ainda na tarde de terça-feira, a tripulação do Navia Hidroceanográfico Faroleiro (NHoF) foi acionada para resgatar o turista.

"Recebemos um pedido de socorro via rádio de uma pessoa falando em espanhol, explicando que havia se acidentado em um caiaque e estava abrigado em costão rochoso. Conseguimos estabelecer contato com essa pessoa, que orientou o navio até a localização exata dele", explicou o capitão de fragata Lacerda, comandante do Almirante Graça Aranha.



Matias explicou que havia saído de caiaque de Angra dos Reis com outros três amigos em direção à Ilha Grande. Após passar por condições adversas no mar, os quatro viraram e precisaram se abrigar em um costão de pedras.

Na noite de terça, dois conseguiram ir à praia de Lopes Mendes, ainda em Ilha Grande. O terceiro chegou ao mesmo local na manhã desta quarta-feira, mas Matias precisou ser socorrido. Apesar do susto, o argentino teve apenas ferimentos leves.

"Nossa equipe de mergulhadores foi ao costão e conseguiu fazer o resgate. Trouxemos a vítima para bordo e ela foi prontamente atendida pela nossa equipe médica. Ele não tinha ferimentos graves, apenas uma hipotermia leve, escoriações nas pernas e pressão elevada pelo quadro de ansiedade", explicou o comandante.