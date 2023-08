Porto Real realiza vacinação antirrábica

A Secretaria de Saúde de Porto Real inicia nesta semana a Campanha de Vacinação Antirrábica Animal. Nesta primeira etapa serão contemplados os bairros Village, Vila Romana, Vila Real e Ettore. Não haverá agendamento para imunização em domicílio.



No dia 19 de agosto a ação acontece na quadra do bairro Village. No dia 21, de casa em casa na Vila Romana. Da mesma forma na Vila Real, mas no dia 23 de agosto. No dia 26, a campanha será no pátio da 100º Delegacia Policial, no bairro Ettore. Em todos os dias, a imunização acontece das 9h às 11h30.



Os tutores dos animais devem apresentar documentos originais como RG ou CPF. Podem ser imunizados os cães e gatos com mais de três meses de idade e em boas condições de saúde. Os cães maiores devem estar com focinheira.