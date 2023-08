Sebrae abre inscrições de oficinas para empreendedores

O Centro de Atendimento ao Trabalhador e Empreendedor (CATE) de Quatis, em parceria com o Sebrae, está com inscrições abertas para Oficinas Empreendedoras. O objetivo é garantir a capacitação do empreendedores do município, como forma de alavancar os negócios. Confira as oficinas:



- Marketing Digital

Data de início: 21/08 - às 19h

Inscrições até 17/08



- Acesso ao Crédito

(participação: Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal)

Data de início: 11/09 - às 19h

Inscrições até 06/09



- Vitrines que Vendem

Data de início: 09/10 - às 19h

Inscrições até 06/10



As inscrições devem ser feitas no (CATE), na Rua Nossa Senhora do Rosário, no Centro. Para isso, é preciso levar os documentos RG, CPF e CNPJ. Os cursos serão realizados no mesmo local. São oferecidas até 50 vagas por oficina.