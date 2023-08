Pérolas Negras é derrotado em estreia na Copa Rio

O Pérolas Negras perdeu por 1 a 0 para o Gonçalense no jogo de ida da primeira fase da Copa Rio, torneio em que o campeão tem a opção de escolher entre disputar a Copa do Brasil ou a Série D do Campeonato Brasileiro em 2024. A partida desta quarta-feira (16) foi realizada no Estádio do Trabalhador, em Resende.



O gol foi marcado pelo André aos 27 minutos do primeiro tempo. Depois de uma falta cobrada por Rodriguinho, Ronald escorou de cabeça e André finalizou a jogada.



O jogo de volta será na próxima quarta-feira, dia 23, às 14h45, no Estádio Atílio Marotti, em Petrópolis. O Pérolas Negras precisa vencer por, no mínimo, dois gols de diferença. Caso contrário, a classificação será decidida nos pênaltis.