Após dois anos foragido, traficante é preso em Rio das Ostras

Rio - O traficante Edson Carlos de Oliveira Martins, o Tio Ed, foi preso nesta terça-feira (15), no bairro de Nova Cidade, em Rio das Ostras, na Baixada Litorânea do Rio. O suspeito estava foragido desde fevereiro de 2021, quando o Tribunal de Justiça expediu um mandado de prisão preventiva por associação ao tráfico de drogas.

Tio Ed passou a ser investigado após a Operação Toy, que prendeu 19 traficantes de drogas no bairro de Nova Cidade, em 2019. Na época, os policiais da 128ª DP (Rio das Ostras) conseguiu identificar toda a cadeia hierárquica do Bonde do Bruxo, que dominava a venda de entorpecentes na região.

Após um trabalho do setor de inteligência, os agentes da 128ª DP (Rio das Ostras) constataram que o mandado de prisão expedido contra Tio Ed ainda estava em aberto. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde está à disposição da Justiça.