Bingos clandestinos são interditados em operação no Centro e na Zona Norte

Rio - A Polícia Militar interditou, nesta quarta-feira (16), bingos clandestinos no Centro do Rio e na Tijuca, na Zona Norte do Rio. As ações dão continuidade a Operação Sossega Leão, que combate a prática ilegal de jogos de azar.



Na Tijuca, equipes da Subsecretaria de Inteligência da Corporação e do 6º BPM (Tijuca) encontraram uma casa de jogos de azar na Rua General Roca, onde foram apreendidas 75 máquinas. A ocorrência foi apresentada na 19ª DP (Tijuca).



Em mais uma dessas ações, os agentes da 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) foram até dois endereços na Rua Álvaro Alvim, no região central da cidade. Nos locais foram apreendidas 125 caça-níqueis e a ocorrência encaminhadas à 13ª DP (Ipanema).



De acordo com a polícia, neste ano, mais de 1.700 máquinas de diversos modelos já foram apreendidas em mais de 190 ações da operação Sossega Leão. Ao todo, 210 envolvidos foram presos e cerca de 55 mil reais foram arrecadados e apresentados às delegacias de área.



Denuncia

Informações sobre a localização de bingos clandestinos e jogos do bicho podem ser enviadas ao Disque Denúncia, pela Central de Atendimento, (021) 2253 1177 ou 0300-253-1177, WhatsApp: (021) 2253-1177 ou ainda pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.