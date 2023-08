Marinha resgata turista argentino no litoral do Rio de Janeiro

A Marinha do Brasil resgatou um turista argentino que, enquanto remava de caiaque, teve sua embarcação virada devido ao mau tempo nas proximidades da Ponta dos Castelhanos, em Ilha Grande, na Costa Verde fluminense. Com o mar agitado e fortes ventos, a embarcação virou e chegou a um costão rochoso. O Matias Tolosa conseguiu mandar mensagem via rádio com um pedido de socorro.

O Navio Faroleiro Almirante Graça Aranha resgatou o argentino na tarde desta terça-feira (15). Ele foi transportado por um bote com mergulhadores da Marinha, levado para bordo da embarcação, onde foi medicado pela equipe médica e constatado que não tinha ferimentos graves. Apenas um quadro de hipertensão leve e algumas escoriações nas pernas foram constatados.

O canoísta estava em um grupo com mais três argentinos, a caminho da Praia de Lopes Mendes, também em Ilha Grande. Dois conseguiram chegar ao destino na noite de ontem e um terceiro na manhã de hoje (16), com auxílio do Corpo de Bombeiros. Todos estão bem.

O navio Almirante Graça Aranha havia saído ontem de Niterói para prestar apoio logístico ao Farol de Castelhanos, quando foi acionado pelo Serviço de Busca e Salvamento da Marinha. .

Tolosa já foi levado por uma embarcação da Capitania dos Portos de Angra dos Reis para encontrar os três amigos.

A Marinha ressalta que os pedidos de auxílio a emergências marítimas podem ser feitos pelo telefone 185. A ligação é gratuita.