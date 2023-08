Mesquita celebra primeiro ano da Feira das Mães de Autistas Empreendedoras

Feira das Mães de Autistas Empreendedoras de Mesquita completou um ano de existência. O projeto realizado pelo CRAS Santa Terezinha, da Subsecretaria Municipal de Assistência Social de Mesquita, busca ajudar as mães com filhos dentro do Transtorno de Espectro Autista (TEA) a terem uma fonte de renda extra.

A feira acontece uma vez por mês na Praça Elizabeth Paixão, no Centro de Mesquita. Nela são vendidos itens de artesanato, cosméticos, brinquedos, jogos sensoriais, alimentos, entre outros itens.



“Foi um avanço conseguirmos consolidar a feira. Assim, trazemos visibilidade para o projeto, motivando outras mães. Começamos com um grupo de seis pessoas, que foram se ajudando e chamando outras. Agora, já temos o dobro. Além da questão da renda extra, aqui é uma troca, um momento que elas tiram para elas”, destacou Diana Machado, assistente social que atua no projeto.



Vanessa da Costa participa da feira desde o começo, tem um filho autista de 12 anos e reconhece o quanto a iniciativa fez bem à própria família. “Minha vida e a do meu filho mudaram muito desde que entrei para o projeto. Aprendo muito aqui, com as trocas de experiências, além do apoio que damos umas às outras. Empreendemos e, ao mesmo tempo, cuidamos dos nossos filhos”, conta a moradora da Chatuba, que tem 42 anos.



Apoio Espaço Convive



Além da feira, o projeto Convive com um Autista conta com outras ações para as famílias e para as próprias pessoas dentro do espectro. Caso do Espaço Literário, das rodas de conversa e até mesmo de aulas de natação pensadas especialmente para o público. O Espaço Convive fica na Rua Doutor Manoel Duarte 1426, em Santa Terezinha. O funcionamento é das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira.