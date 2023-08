PRF prende homem com 9 kg de cocaína dentro de tanque do carro na Rodovia Presidente Dutra

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem, na manhã desta quarta-feira (16), com 9 kg de pasta base de cocaína escondidos no tanque de combustível do carro na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura da Baixada Fluminense. Os tabletes foram apreendidos e o acusado já havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas.



Por volta das 10h30, os agentes abordaram o veículo perto do pedágio em Seropédica, na Baixada Fluminense. O motorista, de 38 anos, estava acompanhado da filha, de 19 anos. Durante a ação, foram localizados os tabletes de pasta base de cocaína com apoio do Núcleo de Operações com Cães (NK9-RJ).



Aos policiais, o acusado disse que vinha de São Paulo para o Rio, mas não soube explicar o motivo da viagem. Ele acabou confessou que receberia um dinheiro pelo transporte da droga e que entregaria para um comparsa em um posto de combustíveis na Baixada Fluminense.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.