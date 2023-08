Saúde de Meriti reforça importância do Aleitamento Materno em encontro anual

Encontro Anual sobre o Aleitamento Materno nesta quarta-feira (16). Ação mundial tem como objetivo estimular a amamentação das crianças até os 2 anos de idade ou mais e de forma exclusiva nos primeiros 6 meses do bebê, além de dar suporte às mulheres e às redes de apoio quanto a amamentação segura e seus benefícios.

A secretária de saúde Drª Marcia Lucas explicou que o leite materno é, praticamente, a primeira vacina que a criança toma durante toda a sua vida. “O bebê que é amamentado tem garantia de ser um adulto saudável, livre de várias enfermidades. Muitas doenças podem ser evitadas desde a infância, inclusive as emocionais. Devido ao contato materno elas dificilmente desenvolverão ansiedades e outros problemas psicológicos”.



O slogan da campanha desse ano é: “Apoie a amamentação: Faça a diferença para mães e pais que trabalham”. Ela visa tratar as questões que envolvem o direito à amamentação na jornada de trabalho dos pais.



“É muito importante criarmos estratégias para que as mulheres consigam, mesmo com o seu trabalho, amamentar o seu filho exclusivamente até os 6 meses. Inclusive, já existem outras regiões onde a licença-maternidade engloba esse período, não só para as mães como também os pais, para que eles possam ajudar nesse período”, esclareceu a Drª Maria Aparecida Pio, coordenadora do Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança no município.



Da esquerda para a direita: Márcia Real, subsecretaria da Melhor Idade; Drª Marcia Lucas, secretária de Saúde; Drª Maria Aparecida Pio, coordenadora do Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança; Almerinda Filgueiras, secretária de Assistência Social; Nilceia Cordeiro, assessora da Superintendência de Programas de Saúde. Atrás da primeira fileira, equipes do Programa Estratégia de Saúde da Família Jeniffer Sarmento

A pasta destaca que o leite materno é o alimento mais importante para o início da vida humana, tem padrão ouro de qualidade e traz benefícios não só para os bebês, como também para as mães. É fonte de anticorpos, diminui a chance de leucemia infantil, diabetes tipo 2 e problemas respiratórios, além de reduzir o risco de câncer de mama, de ovários e de endométrio nas mulheres.



O evento marca a abertura do Agosto Dourado no município. Todas as unidades de saúde de São João de Meriti farão atividades referentes ao tema. Elas vão reforçar a importância da puericultura, a detecção precoce de problemas de saúde no bebê, a redução do desmame precoce e a contribuição do aleitamento materno para a redução da desnutrição e do índice de morbimortalidade infantil.