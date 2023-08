Líquido transportado por caminhão que tombou e explodiu na BR-040 chega ao Rio Piabanha

Rio - O combustível transportado pelo caminhão que tombou e pegou fogo , na tarde desta quarta-feira (16), na Rodovia Washington Luís (BR-040), altura da cidade de Areal, no Centro-Sul Fluminense, atingiu o Rio Piabanha, que passa por Petrópolis e Três Rios.

Segundo o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), o produto que era levado pelo veículo acabou vazando pela pista e, por meio das caneletas, atingiu o rio e a vegetação que fica ao lado da via expressa. Ainda não há a identificação do produto armazenado no caminhão.

O Inea destacou que enviará uma equipe em breve ao local para analisar o cenário e o dano que o acidente provocou.

O tombamento do caminhão, que aconteceu por volta das 14h20 no sentido Juiz de Fora, resultou na morte do motorista. O impacto com o solo fez com que o veículo espalhasse combustível pelas pistas da BR-040 e pela vegetação ao redor. Logo em seguida, o caminhão pegou fogo e explodiu, provocando uma intensa camada de fumaça no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Concer, empresa que administra o trecho, foram acionadas. Segundo a concessionária, o incêndio foi controlado pelos bombeiros por volta das 15h45.

Por causa do acidente, os dois sentidos foram interditados. O fechamento das pistas resultou em 2 km de retenção em ambos os sentidos. Às 16h35, a pista sentido Rio foi parcialmente liberada, mas o sentido Juiz de Fora continuou totalmente interditado. Já às 19h, ambos os sentidos ficaram parcialmente liberados.