Cinco pessoas são presas por ligação com o tráfico de drogas na Região Centro-Sul

Rio - Cinco pessoas foram presas, nesta quarta-feira (16), durante a ação conjunta entre a Polícia Militar e Polícia Civil. A operação 'Olha o Gás' também cumpriu mandados de busca e apreensão em Sapucaia, na Região Centro-Sul, São José do Vale do Rio Preto e Petrópolis, na Região Serrana do Rio.

Após investigação e rastreio das drogas apreendidas, os policiais do 38º BPM (Três Rios) e agentes da 109ª DP (Sapucaia), descobriram que entre os envolvidos estava um homem de 20 anos, de fornecia o material para uma quadrilha que atua em Anta. O acusado que trabalhava em um depósito de gás de propriedade de um tio na região.

Segundo a polícia, na tentativa de não ter a identidade revelada, o acusado se comunicava com os integrantes do grupo criminoso se passando pelo dono do estabelecimento, que possui antecedente criminal por tentativa de homicídio.



Em São José do Vale do Rio Preto, foi cumprido uma decisão judicial contra um suspeito fazer o transporte das drogas. Em Sapucaia, outras três pessoas foram presas, sendo um homem e duas mulheres. Eles atuavam no tráfico de drogas de forma associada aos alvos da ação anterior.

Na semana passada, oito pessoas envolvidas já tinham sido presas e 1kg de cocaína e maconha foram apreendidas no desdobramento da operação ‘Manda um Oi’.



A operação contou com apoio da 105ª DP (Petrópolis), da 104ª DP (São José do Vale do Rio Preto) e dos batalhões das mesmas áreas (26º BPM e 30º BPM).