Obras de interligação e extensão de rede tendem a solucionar desabastecimento em Mesquita

Mesquita - Após décadas de desabastecimento, moradores de Mesquita comemoram água nas torneiras.realizadas pelagarantem o fornecimento e dignidade a famílias.

“Estávamos há mais de 30 anos sem abastecimento, contando com a ajuda de vizinhos e utilizando a água da chuva para encher as cinco caixas d’água que temos em casa. Foi um período de muita luta!”, afirmou Elias Simões dos Santos, de 75 anos, que mora no bairro Santo Elias, em Mesquita.



De acordo com o supervisor da concessionária, Osiel de Aguiar, os problemas de falta d’água na região acabaram a partir das obras de interligação e extensão de rede realizadas pela empresa.



“Fizemos diversas sondagens e detectamos uma tubulação obstruída. Depois, realizamos uma interligação com outra rede existente, o que garantiu o fornecimento regular para o casal e toda a vizinhança da Rua Cesário”, explicou.