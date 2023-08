Operação mira esquema de propina que envolve agentes de trânsito de Niterói

Rio - A Polícia Civil realiza uma operação, nesta quinta-feira (17), contra servidores da Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans) suspeitos de praticarem extorsões contra centenas de motoristas de van do município. Um dos alvos é o inspetor dos agentes de trânsito da Prefeitura Municipal de Niterói, Wagner Pereira dos Santos. Ao todo, oito mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos.



De acordo com o delegado André Neves, da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais, até o momento foram apreendidos uma quantidade em dinheiro, celulares e computadores tanto na sede do órgão, quanto com o inspetor.

Na casa de Wagner, na Freguesia, na Zona Oeste do Rio, o dinheiro foi encontrado em um cofre junto a uma arma. Além disso, também foi apreendido um distintivo não regulamentado, mas semelhante ao usado pelas polícias, e um colete. Os materiais eram usados para intimidar os motoristas.

Ainda segundo o delegado, a operação ocorre com o objetivo de arrecadar elementos probatórios para prosseguir com a investigação. "Dezenas de pessoas são extorquidas de forma corriqueira e sistemática por esses agentes. Buscamos reprimir isso e indiciar, a princípio o inquérito tramita no crime de extorsão e estamos apurando lavagem de dinheiro e eventual organização criminosa", explicou.

As investigações iniciaram através uma denúncia anônima sobre a cobrança de propina para que vans pudessem estacionar no entorno do Terminal Rodoviário João Goulart, no Centro da cidade, sem o risco de multa. A denúncia ainda informou que o "acerto" costumava ser feito normalmente às sextas-feiras e que um dos inspetores utilizava um distintivo não regulamentado por lei, encontrado na casa de Wagner.



Procurada, a Prefeitura de Niterói ainda não se pronunciou sobre o assunto. A reportagem também não conseguiu contato com a defesa de Wagner Pereira dos Santos. O espaço está aberto para manifestações.