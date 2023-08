Festival no Parque Olímpico muda trânsito na Zona Oeste; entenda!

Rio - A Prefeitura do Rio montou um esquema especial para o Garota Vip, que será realizado no próximo sábado (19), no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Para comportar a circulação do público do evento, haverá interdições de trânsito na região das 14h de sábado (19) às 3h de domingo (20). O BRT terá serviços especiais, enquanto o MetrôRio terá seu horário estendido na estação Jardim Oceânico.

A orientação é que o público utilize apenas o transporte público para seguir para o festival, uma vez que o trânsito no entorno estará fechado e não haverá área destinada ao estacionamento de veículos. Ao todo, quase 600 agentes estarão trabalhando nas imediações do Parque Olímpico para orientar o trânsito e fiscalizar o estacionamento irregular.

A Mobi-Rio montou um esquema especial, com três serviços eventuais, para atender ao público dos shows. Para não prejudicar os usuários do sistema, as linhas regulares que circulam no sábado serão mantidas com funcionamento normal. A operação especial do BRT começará às 11h do sábado, e tem previsão de término às 4h de domingo. Os serviços eventuais sairão de três pontos:

. Terminal Jardim Oceânico (até o Terminal Centro Olímpico);

. Terminal Alvorada (até o Terminal Centro Olímpico);

. Terminal Paulo da Portela (que passará nas estações Praça Seca, Taquara e Tanque e fará parada no Morro do Outeiro).

Para ida e volta do evento, o passageiro deverá ter o Jaé ou o Riocard recarregado com R$ 17,86. Na entrada do evento, o passageiro vai validar o bilhete de volta e receber uma pulseira que garante o retorno nos serviços que sairão do Terminal Centro Olímpico e da estação Morro do Outeiro.



MetrôRio terá horário especial



Para facilitar o retorno pra casa, o MetrôRio estenderá o horário de funcionamento da estação Jardim Oceânico até as 4h30, nos acessos B (Mar) e C (BRT). As demais estações do sistema metroviário funcionarão normalmente, das 5h à meia-noite, e após o horário habitual de fechamento, ficarão abertas apenas para desembarque do público do show. No domingo, como de praxe, o horário segue das 7h às 23h.



No sábado, a linha 2 vai operar entre Pavuna e Botafogo até meia-noite. Até esse horário, a transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e Botafogo. A partir de meia-noite, na volta do evento, os trens partirão direto da estação Jardim Oceânico para a Pavuna (linha 2) e Uruguai/Tijuca (linha 1).



Já no domingo, a linha 2 vai operar entre Pavuna e Botafogo, e a transferência entre linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e Botafogo, sem a transferência na estação Estácio.

Trânsito e interdições



Para atender à grande movimentação de pessoas prevista, a CET-Rio implantará um esquema especial de trânsito com diversas interdições na região. As equipes situadas no Centro de Operações Rio (COR) irão monitorar toda a área do evento com câmeras, permitindo que sejam implantados ajustes na programação dos semáforos sempre que for constatada essa necessidade. Veja as principais ruas interditadas entre 14h de sábado até 3h de domingo:



· Av. Embaixador Abelardo Bueno, no trecho compreendido entre a Estrada Pedro Corrêa e Av. Salvador Allende;

· Av. Salvador Allende, pista lateral, sentido Estrada dos Bandeirantes, entre a agulha da pista lateral para a pista central, na altura da Rua Pedro Calmon até a agulha da pista central para a pista lateral, próximo à Estação Morro do Outeiro do BRT;

· Rua Aroazes;

· Rua Jaime Poggi;

· Rua Francisco de Paula, no trecho compreendido entre a Av. Embaixador Abelardo Bueno e a Av. Jaime Poggi;

· Rua Jorge Faraj.



Os veículos que normalmente trafegam pela Av. Embaixador Abelardo Bueno deverão utilizar as seguintes rotas alternativas:



· Recreio – Jacarepaguá

Av. Lucio Costa, Av. das Américas e Av. Ayrton Senna;



· Centro (via Linha Amarela) – Recreio/Vargens

Os veículos provenientes do Centro, via Linha Amarela, deverão utilizar a Av. Ayrton Senna, Av. das Américas e Av. Benvindo de Novaes;



· Barra/Recreio – Transolímpica

Deverão seguir pela Av. Salvador Allende. Aqueles que estiverem na Av. Emb. Abelardo Bueno poderão seguir pela Estrada Arroio Pavuna, Estrada dos Bandeirantes e acessar a Transolímpica utilizando a Estrada Calmete.