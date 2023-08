Polícia vai fazer novo exame para identificar corpo encontrado na Praia do Recreio

Rio - A Polícia Civil vai realizar um novo exame no corpo encontrado na Praia do Recreio , na última segunda-feira (14), que pode ser do adolescente que se afogou há 13 dias na Praia de Ipanema , na Zona Sul do Rio.De acordo com a corporação, num procedimento realizado inicialmente, não foi possível identificar a identidade do cadáver encontrado. A perícia foi realizada no Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto (IML), no Centro do Rio.Por conta disso, a família de D. M. será chamada para comparecer ao Instituto de Pesquisa e Perícias em Genética Forense (IPPGF) para coleta de material, para que seja realizado um novo exame, desta vez, de confronto de perfil genético.Após o corpo ser encontrado, na segunda, a família do desaparecido foi informada sobre a localização e acompanhou a perícia.De acordo com o relato do pai, André Soares, o adolescente era calmo, tinha medo do mar e, por isso, não entrava sozinho. Ainda segundo ele, o menino estava de costas na beira d'água quando veio uma onda forte e o levou. Banhistas que viram o ocorrido tentaram ajudar, mas não tiveram sucesso.