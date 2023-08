Jovem é a terceira pessoa da família a ser presa por tráfico de drogas

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (16), uma jovem de 21 anos que transportava uma quantidade significativa de maconha em um ônibus com destino a Rio das Ostras, na Região dos Lagos. De acordo com agentes da 19ªDP (Tijuca), essa é a terceira prisão referente a "mulas" do tráfico da comunidade do Parque União, no Complexo da Maré, Zona Norte, para a Região dos Lagos, de integrantes da mesma família. Anteriormente, a mãe e a sogra da acusada foram presas também por tráfico de drogas.



De acordo a Polícia Civil, a prisão ocorreu após uma denúncia afirmar que uma mulher realizaria o transporte ilícito ao embarcar em um ônibus na Rodoviária de Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Após serem comunicados do caso, os agentes se dirigiram ao local e identificaram o veículo suspeito seguindo em direção à Região dos Lagos.



O ônibus foi então abordado na Rodovia Amaral Peixoto, nas proximidades de São Pedro da Aldeia. Ao entrarem no veículo, os agentes localizaram a suspeita, identificada como Ketlen da S. Evangelista, que portava duas bolsas. Dentro delas, foram encontrados diversos sacos contendo uma grande quantidade de erva seca prensada, totalizando 2.028 unidades de diferentes tamanhos, que a perícia criminal identificou como 11,80 kg de maconha.



Após a abordagem, a jovem optou por permanecer em silêncio, se recusando a fornecer informações sobre a origem e o destino das drogas que carregava. Ela foi encaminhada para a 19ªDP (Tijuca).



Mãe e sogra presas



A mãe de Ketlen foi presa em flagrante, junto com outra comparsa, também por tráfico de drogas em 14 de setembro do ano passado, em um caso semelhante, pois foi presa na Rodoviária de Niterói após receber uma farta carga de drogas da comunidade Parque União, que levaria para o município de Rio das Ostras.



Em 26 de agosto do mesmo ano, a mesma equipe policial com apoio do Batalhão de Policiamento de Vias Especiais, já havia prendido a primeira integrante da família, a sogra da jovem, dentro de um ônibus perto da entrada de São Pedro da Aldeia. Ela também havia pego as drogas no Parque União e estava levando para Rio das Ostras.



Já Ketlen, quando adolescente, foi apreendida por ato infracional análogo ao tráfico de drogas em 2019 no Município de Casimiro de Abreu junto com sua irmã maior de idade (4ª integrante da família presa por tráfico) e em 2020 no bairro Cidade Nova, na Região Central do Rio.



Segundo o delegado da 19ªDP, Hilton Alonso, a prisão da suspeita e a apreensão das drogas representam um significativo golpe contra o tráfico na Região dos Lagos, já que propicia novos elementos nas investigações existentes sobre a rede de fornecimento de drogas para a região.