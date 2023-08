Subprefeitura realiza operação de ordenamento urbano e apreende estruturas ilegais na Taquara

Rio - A Subprefeitura de Jacarepaguá realizou, nesta quarta-feira (17), uma ação de ordenamento urbano na Colônia Juliano Moreira, na Taquara, Zona Oeste do Rio.



Em colaboração com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), estruturas metálicas que eram utilizadas comercialmente de forma irregular, dois banheiros químicos que atendiam ao comércio, além de duas estruturas de alvenaria desativadas que antes eram para proteção de hidrômetros e estavam servindo para depósito de lixo foram removidas e apreendidas.



Além disso, dois veículos foram multados por Guardas Municipais, que apoiaram a operação.



Marli Peçanha, subprefeita de Jacarepaguá, destacou o que será feito no local onde houve as apreensões. “Não vamos permitir que o espaço público seja desrespeitado. No espaço que retiramos toda aquela desordem a Secretaria Municipal de Ambiente e Clima (SMAC) irá implantar uma horta comunitária que irá atender a população para levar mais saúde e qualidade de vida”, disse.