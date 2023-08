Cachorro é baleado durante troca de tiros na Zona Oeste

Rio - Um cachorro da raça Shih-tzu foi atingido por uma bala perdida, nesta quarta-feira (16), durante um, na Taquara, Zona Oeste do Rio. Duque estava na varanda do apartamento, que fica na Estrada do Rio Grande, quando foi baleado.Em imagens divulgadas nas redes socias, o cachorro aparece recebendo atendimento após ser atingido em uma das penas. De acordo com o vizinho do tutor do animal, Duque está internado em observação e fora de perigo.Ele informou que duas varandas foram atingidas por balas perdidas somente nesta semana. "A outra foi só danos materiais, mas essa acertou o cachorrinho. Complicado demais, como foi o animal, poderia ser uma criança e e eu tenho duas filhas pequenas. A região era muito boa, mas essas guerras estão estragando tudo. Pagamos caro em um imóvel, porém sem segurança", ressaltou ao