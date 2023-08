Polícia Federal cumpre 48 mandados contra garimpeiros na terra yanomami

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira (17) a Operação Buruburu. Agentes cumprem mandados de prisão preventiva e busca e apreensão contra pilotos e mecânicos de aeronaves utilizadas no garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami, com o objetivo de desarticular parte da logística utilizada pelos garimpeiros.



Mais de 50 policiais executam, ao todo, 11 mandados de prisão preventiva, 18 de busca e apreensão e 19 mandados com medidas cautelares diversas da prisão, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal em Roraima.

Além das diligências, a Justiça autorizou o bloqueio de cerca de R$ 308 milhões dos investigados, que moram em Goiás, Pará, São Paulo e Rio de Janeiro. "As investigações tiveram início no começo deste ano", diz a polícia.



"Após um levantamento da PF identificar quase uma dezena de aeronaves recorrentes em investigações contra o tráfico de drogas e o garimpo ilegal pertencerem a um mesmo empresário, que também seria proprietário de mais de 10 processos minerários na Agência Nacional de Mineração".

O grupo investigado, segundo a PF, se divide em quatro núcleos. O primeiro responsável pelo financiamento, o segundo por esquentar o minério proveniente de áreas irregulares e o terceiro e quarto formado por pilotos e mecânicos, envolvidos no transporte do minério.



O inquérito da polícia indica que as aeronaves utilizadas no garimpo também atuavam em outros crimes, inclusive tráfico de drogas, e que alguns investigados já possuem antecedentes criminais por integrar facções criminosas.

Além dos 33 alvos desta quinta-feira, a PF apura o envolvimento de mais 36 suspeitos, totalizando 69 investigados, entre pilotos, mecânicos e empresários financiadores dos crimes. O nome da operação faz referência à forma como indígenas Yanomami se referem às aeronaves.