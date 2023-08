Presença de pó branco em calçadas de bairros da Zona Sul é investigada pela Polícia

Rio - A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) investiga a presença de um pó branco em calçadas de bairros da Zona Sul, como Urca e Botafogo. De acordo com relatos de moradores, a substância poderia fazer mal aos animais.



Entre os relatos nas redes sociais, moradores alertam sobre um casal, que seria responsável por depositar o pó nos canteiros das vias. "Quem tem cachorro e mora na Zona Sul, estão jogando veneno nas ruas de vários bairros. É um pó branco, estão jogando ao lado dos canteiros, cuidado com o seu pet", escreveu uma. "Não sabemos do que se trata, então é melhor não deixar seus cães cheirarem ou lamberem", disse outra.



Segundo a Polícia Civil, o material foi coletado e enviado para análise. A corporação informou, ainda, que profissionais da Comlurb serão ouvidos e imagens de câmeras de segurança serão analisadas para apurar a identidade do casal.



Em nota, a Comlurb esclareceu que o raticida utilizado sob a forma de pó é específico para os hábitos do rato, pois ele é aplicado dentro das ninheiras e o envenenamento ocorre quando os ratos utilizam o local como passagem, sujam o pelo e, ao fazer a limpeza corporal, acabam ingerindo o veneno.



A companhia ressaltou, ainda, que a quantidade de veneno usada nas aplicações é suficiente apenas para causar a morte do roedor, que pesa em torno de 200g a 400g. "O produto é um anticoagulante que tem como antídoto a vitamina K; ele possui substância amarga para impedir ingestão acidental por humanos. Atualmente, o veneno em pó utilizado pela Comlurb tem a coloração azul", diz trecho da nota.

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (DMPDA) e a Subprefeitura da Zona Sul acompanham o caso.