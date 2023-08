Aniversário da Rede Supermarket terá descontos de até 50% em 15 mil itens 

A Rede Supermarket promove a 14ª edição de aniversário, com ofertas de até 50% de desconto em todos os segmentos de produtos, como bebidas, beleza, padaria, açougue e limpeza, nas mais de 130 lojas, em todo o Estado. Para ampliar a campanha, serão distribuir mais de R$ 100 mil em prêmios em vales-compras de até R$ 500, todos os dias, em um game direto no aplicativo Superclube Supermarket.



Para garantir o abastecimento das lojas, cerca de 500 caminhões sairão diariamente dos centros de distribuição da empresa, transportando 15 mil itens, com números que chamam a atenção: 9 toneladas de arroz, 8 toneladas de açúcar, 3 toneladas de café, 6 toneladas de feijão, 5 milhões de garrafas de óleo de soja, 72 milhões de rolos de papel higiênico, 4 milhões de caixas de sabão em pó e 4 milhões de sabonetes, 12,8 milhões de litros de leite, 3,2 toneladas de carne bovina, entre outros itens. Para operacionalizar todo o aniversário, a rede conta com mais de 24 mil colaboradores.



Além de todas as ofertas, a rede terá a promoção Carrinho Premiado em que, a cada R$ 150 em compras, no game no aplicativo SuperClube, o consumidor concorre a R$ 100 mil em prêmios. São vales-compras de R$ 500, R$ 300 e R$ 200. Adquirindo produtos das marcas parceiras, o consumidor aumenta as chances de ganhar. Clientes inscritos no aplicativo têm ainda mais descontos.