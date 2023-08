Instituto Assaí oferece curso gratuito de fidelização de clientes 

Mais do que oferecer produtos e serviços de qualidades, conquistar os clientes é o que mais exige esforço em qualquer negócio. Para apoiar os empreendedores do ramo alimentício, a Academia Assaí, programa do Instituto Assaí, realizará em parceria com o Sebrae, na próxima terça-feira, 22, o curso on-line ao vivo Fidelização de Clientes para empresários do setor.Com conteúdo prático e abordando as ferramentas existentes para a construção de um melhor relacionamento com os clientes, o curso também simulará situações comuns no cotidiano para entender quais os resultados gerados.O treinamento é gratuito e destinado a micro e pequenos empreendedores iniciantes que desejam entender os processos de uma empresa, administrar melhor as pessoas e as finanças do negócio, assim como questões relativas à fidelização de clientes. O conteúdo tem duração de duas horas e acontecerá de forma on-line e ao vivo, na terça-feira, a partir das 18h.A aula será ministrada pela empresária e jornalista Camila Matos, que atua com treinamentos em parceria com instituições para estudantes, micro e pequenos empreendedores e projetos na gestão de negócios. Os(as) interessados(as) devem se inscrever até segunda-feira, 21, pelo link https://www.academiaassai.com.br/eventos/curso/fidelizacao-de-clientes . As pessoas que concluírem o curso receberão certificado de participação.