Ilha do Governador terá unidade do Segurança Presente

Rio - Uma nova base do programa Segurança Presente será inaugurada na Ilha do Governador, na próxima semana. A unidade, instalada pelo Governo do Rio, contará com 27 policiais e 15 agentes civis no policiamento diário, das 8h às 20h, e ficará na Praia da Bica, no Jardim Guanabara, na Zona Norte da cidade, com pontos de apoio no Centro do Bairro e no acesso ao Aeroporto Internacional do Galeão.



Cláudio Castro, governador, comentou sobre o novo posto. ”A instalação de mais essa base mostra que queremos entregar política pública de qualidade. Levar segurança para a população é mais do que colocar polícia na rua, é garantir a liberdade de ir e vir dos moradores”, disse.



Com a expansão para a Ilha, o programa passará a ter 39 bases, espalhadas por 21 municípios. 15 dessas estão nas Zonas Sul, Norte e Oeste, além do Centro, na cidade do Rio. Outras três unidades do Segurança Presente estão em fase final de análise de viabilidade técnica para serem implantadas.



“O Segurança Presente irá modificar a forma de policiamento na Ilha. Vamos levar o conceito de proximidade e atendimento social, uma marca do programa, que além de reduzir os índices de criminalidade, vai levar a sensação de segurança ao bairro”, afirmou o Secretário de Estado de Governo, Bernardo Rossi.



O programa foi iniciado com o Lapa Presente, em janeiro de 2014. O Segurança Presente já atendeu 365 mil pessoas em vulnerabilidade social, localizou 7.500 foragidos da Justiça e conduziu mais de 51 mil suspeitos às delegacias.

Casos de violência na região

A menina Eloah Passos, de 5 anos, e um adolescente de 17 morreram baleados na manhã do último sábado (12), na Ilha do Governador. Em protesto, moradores do Morro do Dendê queimaram pneus e fizeram barricadas numa das entradas da comunidade. Dois ônibus também foram incendiados na região.

Na sexta-feira (11), um homem foi morto a tiros na Rua Haia, no sub-bairro Tauá, também na Ilha. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o carro de William Melo Pereira da Silva, de 31 anos, é fechado por um veículo branco. Homens encapuzados e armados saem e atiram contra a vítima.