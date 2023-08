Comércio carioca espera aumentar vendas com os efeitos do Desenrola

O comércio carioca se anima com expressivo número de pessoas que aderiram ao Programa Desenrola. O setor acredita que boa parte delas voltará a consumir. É isso o que mostra a pesquisa do Clube dos Diretores Lojistas do Rio de Janeiro (CDLRio) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio), que ouviu 250 empresários para conhecer o impacto do Desenrola para o aumento das vendas no segundo semestre.



Para 65% dos lojistas ouvidos, a tendência é que a adesão ao Desenrola e a outras iniciativas de recuperação de crédito contribuirão para o aumento das vendas já nos próximos meses. Já 35% disseram que o impacto somente será sentido no fim do ano, principalmente no Natal.



“O programa tem como característica intrínseca resgatar o cidadão ao incluí-lo em uma perspectiva de volta às compras. Assim, acreditamos que o número, que já atingiu mais de 7,5 milhões de pessoas no Brasil, só tende a crescer, o que induz o comerciante a vislumbrar aumento das vendas com relativo otimismo no futuro mais imediato", avalia Aldo Gonçalves, presidente do CDLRio e do SindilojasRio.



Outro ponto destacado por ele é que a evolução do consumo no comércio fluminense tem seu aspecto favorável a partir dos dados referentes ao recolhimento de impostos nos setores do comércio e reparação de veículos automotores e motocicleta. Nos seis primeiros meses de 2023, na comparação com o mesmo período do ano passado, a arrecadação agregada subiu 6,29%, nominalmente, e 0,73%, em termos reais.



“Se os indicadores de vendas evoluírem, mantendo a tendência de junho em julho, mês de férias, e como é esperado em agosto, considerando o Dia dos Pais, pode ser que o Rio de Janeiro esteja iniciando um ciclo de recuperação. Isso deriva de outros fatores que podem estar influenciando na mesma direção, também. Exemplo: aumento da geração de empregos; diminuição da Selic; estabilidade da inflação, junto com efeitos benignos do Programa Desenrola. A sensação é a de que o cenário produz confiança, podendo reverter-se em vendas maiores”, ressalta Gonçalves.