Polícia realiza perícia no Morro do Dendê após morte de menina de 5 anos

Rio - Cinco dias após a morte da menina Eloáh Passos, de 5 anos, agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e da Coordenadoria de Recursos especiais (Core) realizam perícia, nesta quinta-feira (17), no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. A criança foi atingida no peito por um tiro de fuzil enquanto brincava dentro de casa, que fica na comunidade.

Fragmentos de projétil que foram encontrados no corpo de Eloáh passaram por perícia e serão comparados com os projéteis usados por policiais militares que estavam na ação. Segundo a Polícia Civil, não havia segurança suficiente para realizar a perícia nos dias anteriores. O objetivo é esclarecer de onde partiu o disparo que atingiu a menina.

O tiro atravessou a janela do quarto, atingiu a menina e deixou as cobertas da cama ensanguentadas. Eloáh chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal Evandro Feire, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A menina foi baleada durante momentos de tensão nas proximidades da comunidade após um adolescente, de 17 anos, também morrer baleado. A morte teria provocado a revolta de moradores que desceram o Morro do Dendê para realizar um protesto.

Versões da família e da PM

Ao DIA, o tio de Eloah, Michael Abe, 43, disse que não havia troca de tiros no momento em que a sobrinha foi ferida. A família afirma que o disparo partiu de policiais militares que atuavam na região. "Não teve troca de tiros, não teve operação e não teve confronto. Teve foi uma polícia despreparada. O tiro nunca ia vir de cima como estão falando", disse ele.

Já a PM afirma que, enquanto reforçavam o patrulhamento na comunidade, os policiais foram atacados a tiros e manifestantes fecharam as vias no entorno, atiraram pedras contra as viaturas e as equipes. O Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) e o Grupamento Aeromóvel (GAM) atuaram na ação.

Policiais afastados