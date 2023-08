Xuxa se une a Zé Gotinha em campanha de multivacinação do Ministério da Saúde

Brasília - Para destacar a importância da vacinação, especialmente em crianças e adolescentes, o Ministério da Saúde lançou, nesta quinta-feira (17), a campanha nacional de multivacinação com o reforço da apresentadora Xuxa e o Zé Gotinha. O vídeo será exibido na TV aberta, nas redes sociais e em locais de grande circulação de pessoas em todo país. Rio de Janeiro, Espírito Santo e Distrito Federal receberão a campanha de multivacinação a partir do dia 23 de agosto.

A Rainha dos Baixinhos é uma das embaixadoras do Movimento Nacional pela Vacinação, mobilização nacional do Governo Federal pela retomada das altas coberturas vacinais do Brasil. A campanha reforça a segurança dos imunizantes e a importância de manter a carteirinha de vacinação atualizada.

Chegou a hora dos baixinhos e baixinhas menores de 15 anos atualizarem a caderneta de vacinação. E a @xuxameneghel e o @zegotinha estão viajando juntos por todo o Brasil para apoiar o Movimento Nacional pela Vacinação. Vamos juntos proteger a infância das nossas crianças.… pic.twitter.com/b9iw8eWHgF — Ministério da Saúde (@minsaude) August 17, 2023

A iniciativa é mais uma estratégia do Ministério da Saúde para aumentar os índices de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos em uma mobilização nacional que une entidades civis, científicas, influenciadores, artistas e instituições ligadas ao tema. A vacinação é o principal caminho para manter o Brasil livre do risco do retorno de doenças já eliminadas, como a poliomielite.Na última quinta-feira (10), as ações nacionais de multivacinação começaram por Belém (PA) para atualização da carteirinha de crianças e adolescentes. Os estados do Maranhão e Roraima também já iniciaram a multivacinação e os moradores poderão aproveitar o próximo sábado (19) para comparecerem aos serviços de saúde no Dia D de imunização. Todos os estados do país receberão a multivacinação em etapas regionais até o fim de 2023.“O nosso país era o mais respeitado do mundo quando se falava em vacinação, mas com a queda das coberturas vacinais nos últimos anos, nós temos, infelizmente, o risco de reintrodução de doenças que estavam eliminadas no Brasil. Por isso, precisamos proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Temos uma responsabilidade fundamental, algo definido no estatuto da criança e do adolescente como um direito. O direito à vacina é o direito à proteção, é o direito à vida que não pode ser negado”, destaca a ministra da Saúde, Nísia Trindade.No filme, que será veiculado em TV aberta, o Zé Gotinha procura a Xuxa para juntos convocarem baixinhos e baixinhas para o Movimento Nacional pela Vacinação. Durante a viagem na nave recriada da apresentadora com efeitos especiais e animação em 3D, eles comentam que algumas doenças voltaram a atingir o público-alvo.Como parte de uma estratégia inédita para retomar as altas coberturas vacinais, o Ministério da Saúde lançou campanhas regionais de vacinação, retratando as realidades locais de cada estado para sensibilizar a população. Portanto, a campanha de multivacinação será veiculada em todo o país, distribuída em etapas regionais.Desde o último dia 10, os moradores do Pará podem acompanhar a apresentadora Xuxa e o Zé Gotinha falando sobre a importância da vacinação para o estado. O vídeo traz ainda cenas de paisagens regionais sobrevoadas com a nave da Xuxa, além de conteúdo para redes sociais, rádio e locais de grande circulação de pessoas.Em uma estratégia inédita, o Ministério da Saúde promove ações de microplanejamento nos estados, conforme o calendário da multivacinação. As equipes da pasta irão percorrer todo o Brasil em oficinas com gestores e lideranças locais, para ajustar a estratégia de vacinação de acordo com as realidades locais.As ações de microplanejamento foram antecipadas no Amazonas, Acre e Amapá para a realização da multivacinação nos municípios, considerando a sazonalidade e servindo como projeto piloto para a iniciativa. Durante o mês de julho, o Ministério da Saúde esteve em Belém para desenvolver uma série de qualificações, com o objetivo de promover a formação de profissionais para a implantação das Atividades de Vacinação de Alta Qualidade e Microplanejamento do programa de rotina e intensificação de campanhas voltadas para os municípios do Pará.As ações de microplanejamento, método recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), consistem em diversas atividades com foco na realidade local, desde a definição da população alvo, escolha das vacinas, definição de datas e locais de vacinação, até a logística. A proposta é alinhar essas estratégias com gestores e lideranças locais para alcançar melhores resultados e melhorar as coberturas vacinais.Essas iniciativas contribuem para que as metas de vacinação sejam atingidas. Entre as estratégias que podem ser adotadas com a estratégia de microplanejamento pelos municípios, estão a realização do “Dia D” de vacinação, busca ativa de não vacinados, vacinação em qualquer contato com serviço de saúde, vacinação nas escolas, vacinação para além das unidades de saúde, checagem da caderneta de vacinação e intensificação da vacinação em áreas indígenas.Para incentivar e apoiar as ações de multivacinação, o Ministério da Saúde destinou mais de R$ 151 milhões a estados e municípios. A iniciativa da Pasta é inédita e considerada um diferencial para a retomada das altas coberturas vacinais, assim como o planejamento na ponta e a concentração de esforços nos locais onde as taxas de imunização estão mais baixas.