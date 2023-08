Soranz não recomenda retorno ao uso de máscaras: 'Vacina protege'

Prefeitura é contrária a essa medida e esperamos que não inventem ensino à distância! pic.twitter.com/crlIT5w6QP — Eduardo Paes (@eduardopaes) August 17, 2023

Rio - O prefeito Eduardo Paes afirmou, nesta quinta-feira (17), que é contra a recomendação do uso de máscaras estipulado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) a alunos e funcionários em ambientes fechados da instituição e em aglomerações. Aoo secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, informou que não há nenhum indício de aumento de casos da doença neste momento e que a orientação é apenas que toda população acima dos 12 anos tome a vacina bivalente."A vacina protege, então todas as pessoas acima de 12 anos devem fazer o reforço o quanto antes. Nossa recomendação para a UFRJ é que ela estimule a vacinação no campus, porque o mais importante que recomendar uso da máscara é recomendar a vacinação com a bivalente. Esperamos que a UFRJ faça campanhas internas que estimulem a vacinação e oriente as pessoas a se vacinarem", disse o secretário.Já nas redes sociais, Paes se mostrou descontente com a decisão da universidade e relatou que espera que não seja adotado o ensino a distância.Ainda ao, o infectologista José Pozza Júnior, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), explicou que apesar das novas variantes como a EG.5.1. que vem crescendo no Reino Unido, ainda não há a necessidade de uma preocupação extrema com uma nova onda de casos da doença."A variante nova tem algumas mutações que parece facilitar a transmissão dela, mas por outro lado, o que se observou até agora é uma manutenção do número de casos graves, hospitalização e óbito. Ou seja, mesmo sendo uma variante mais transmissível aparentemente ela tem se comportado como a maioria das outras variantes que não trazem quadro de gravidade extrema", relatou.Pozza ainda reforçou a orientação de Soranz sobre a vacinação e disse que o uso de máscara é necessário apenas em situações específicas. "O que a gente sempre orienta é primeiro manter o calendário vacinal atualizado com os reforços recomendados. A questão da máscara eu acho que é necessária apenas para grupo de risco que vai se expor em algum lugar muito fechado com mínima ventilação e que esteja com aglomeração, mas ainda não é necessário para população em geral", explicou.Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde também informou que não observou aumento representativo de casos e óbitos de covid-19 nas últimas semanas. "A SES acompanha diariamente os indicadores precoces da doença no estado, entre eles, o número de solicitações de leitos e de atendimentos nas emergências e nas UPAs da rede estadual. Eles também não indicam, até o momento, aumento significativo", disse em comunicado.Apesar disso, a UFRJ mantém a recomendação, mas até o momento não pretende impor a obrigatoriedade. Já a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) informou que realiza acompanhamento permanente das condições sanitárias em relação à covid-19 e que até o momento não tem previsão de recomendação para o retorno do uso de máscara na comunidade universitária, mas que permanece atenta ao monitoramento de potenciais variantes no país."Conforme a nota técnica 01/2023, de 3 de janeiro de 2023, a Uerj recomenda o uso de máscaras para indivíduos com comorbidades conforme a caracterização de grupos de risco para agravamento e óbito pela covid-19” e mantém a obrigatoriedade para pessoas com sintomas gripais, ainda que com testes negativos para covid-19, a fim de evitar a disseminação de outras infecções respiratórias", finalizou em nota.A Universidade Federal Fluminense (UFF) também informou que até o presente momento desobriga o uso de máscaras nos espaços da universidade. Todavia, na possibilidade de aumentos de casos de covid-19 na comunidade interna, essa diretriz será reavaliada."Enquanto isso, permanecem inalteradas as nossas recomendações de receber as doses de reforço disponíveis das vacinas e procurar avaliação médica ao manifestar sintomas gripais. Além disso, reforçamos orientações das medidas de prevenção de infecções respiratórias (higienização de mãos, manutenção de ambientes arejados, boa alimentação e uso de máscaras para pessoas maiores de 60 anos e imunodeprimidos)", finalizou.De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela SES na última segunda-feira (14), a cada 30 horas uma pessoa morre vítima de covid-19 na cidade do Rio em 2023. Neste ano foram registrados 179 óbitos decorrentes da doença na capital. Na semana passada foram notificados 271 novos casos e cinco mortes.Ao todo, já foram registrados mais de 44.300 casos de covid na cidade desde o início do ano, 760 destes considerados graves. A taxa de letalidade em 2023 é de 0,4%. Já no estado, 2.824.145 casos da doença e 77.370 mortes foram notificados desde março de 2020, quando foi decretada a pandemia causada pelo coronavírus. Ainda de acordo com o painel, a média histórica da letalidade da doença se manteve em 2,74%.