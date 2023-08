Paty do Alferes: A terra do tomate também é da uva e do vinho

Uma nova atividade agrícola e empreendedora está sendo implementada em Paty do Alferes, a Vitivinicultura, que envolve o cultivo das vinhas e a fabricação de vinho. O município já conta com seis vinhedos, e outros serão instalados ainda este ano.



O empresário Plínio Sales tem dois vinhedos no município, uma no Morro do Fama e outra no bairro da Boa Vista. A primeira colheita de uvas da Boa Vista foi realizada no primeiro final de semana deste mês. O local foi preparado para a vinicultura em abril de 2020, e o primeiro plantio foi em novembro daquele ano. Foram plantados 6.000 pés de uvas do tipo Sauvignon Blanc (para a produção de vinho branco) e de Cabernet Franc (para a produção de vinho tinto). A colheita de sábado foi da primeira variedade, uma vez que a última precisa de mais tempo para maturação.

Em mais um mês, aproximadamente, a uva Cabernet Franc deve estar pronta para a colheita. As uvas colhidas no final de semana em Paty foram enviadas para a vinícola Terras Frias em Nova Friburgo, onde será realizada a vinificação sobre a supervisão do enólogo da vinícola. Plínio Sales explicou porque os vinhos produzidos pelo vinhedo de Paty serão comercializados como vinhos finos. "Nossa legislação define que vinho fino é feito com Vitis vinifera que são variedades oriundas da Europa. O vinho de mesa é o que usa Vitis labruscas ou americanas. Sempre que você olhar numa garrafa vinho fino ele vem 100% de variedades europeias, que são as plantadas aqui", disse o empresário.



O prefeito Juninho Bernardes acompanhou a primeira colheita e falou sobre a importância econômica e turística dessa nova atividade no município. "Antes do plantio dos primeiros vinhedos, foi realizado um estudo do solo e clima de nossa cidade, que mostrou que essa é uma atividade viável em nossa Paty. Hoje é um dia importante para o município, porque a produção de vinhos traz benefícios econômicos, ambientais e turísticos. A produção de vinho, se comparada à de grãos, utiliza práticas mais naturais, como a poda da videira e a utilização de fertilizantes orgânicos. A produção geralmente é uma atividade intensiva em mão de obra, gerando empregos em todas as etapas: na colheita, na produção e na comercialização dos produtos. Além disso, o enoturismo está em alta no Brasil. As vinícolas atraem turistas e consumidores em busca de experiências gastronômicas e culturais, movimentando assim toda a economia local", disse o prefeito.



Entenda os termos



- Vinicultura: A vinicultura se refere à elaboração de vinhos e começa quando a viticultura termina.



- Viticultura: A viticultura é voltada ao cultivo de videira, ou seja, a plantação de uva, independentemente do destino, como consumo in natura, em sucos, geleias ou vinhos.



- Vitivinicultura: A vitivinicultura se preocupa tanto com a produção da uva quanto com a elaboração do vinho, abrangendo as áreas de atuação de viticultura e vinicultura.



- Vinhedo: terreno coberto por vinhas



- Vinificação: conjunto de operações técnicas que garantem a transformação de uvas em vinho; fabrico de vinho.