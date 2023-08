Mural em homenagem à Candeia será inaugurado em Oswaldo Cruz

Rio - Em homenagem aos 88 anos do sambista Candeia, seus filhos e amigos inauguram, nesta quinta-feira (17), um mural na casa onde viveu, se casou e formou sua família, no bairro Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio.



Além de Candeia, que faria aniversário neste dia 17 de julho caso ainda estivesse vivo, o Mestre Monarco, que faria 90 anos, também será homenageado. O mural, pintado no muro da casa do sambista, é motivo de orgulho para a família.



Selma Candeia, uma de suas filhas, falou com felicidade sobre poder homenagear seu pai e perceber o quanto sua figura é importante para o samba até os dias atuais.



“O meu sentimento é de orgulho de saber que meu pai, além de ter deixado esse legado, ele conseguiu conquistar e sensibilizar o mundo do samba, a todos os sambistas com suas composições, suas canções e com as suas ideias. É um sentimento de gratidão e felicidade por estar podendo partilhar isso e ter tanta gente que gostam de candeia, que gostam de Monarco, que se sentem bem ao ouvir os sambas que eles fizeram. É sentimento de alegria mesmo, da mais profunda”, expôs.

De acordo com ela, a ideia da homenagem surgiu por meio do projeto “Nego Muro”, que, ligado à cultura, a convidou para a ação. “A motivação para a escolha do lugar se deu pela importância que o bairro tem. E nossos queridos amigos Pedro Rajão e o Caveco formam o projeto ‘Nego Muro’, eles são muito engajados com a cultura. Esse projeto já estava acontecendo há bastante tempo, o Pedro havia me perguntado se eu aceitaria que ele se fizesse essa homenagem para o meu pai e que eu escolhesse um local, e eu preferi escolher Oswaldo Cruz, que foi exatamente o lugar onde ele nasceu, se casou e nós nascemos”, explicou.



A inauguração terá como anfitrião o apresentador Milton Cunha, que usou as redes sociais para convidar seus seguidores para a comemoração. Como a casa não pertence mais à família, os idealizadores do projeto, ao lado de Selma, pediram ao atual dono da propriedade que cedesse seu muro para que o mural fosse pintado.



“Onde ele morava tinha esse muro, então pedimos ao morador atual, perguntamos se ele não se importaria que fosse feito esse trabalho. Ele se sentiu orgulhoso e permitiu que nós fizéssemos esse mural no muro”, contou.



A cerimônia será realizada às 18h, na Rua João Vicente, 586. A concentração está marcada para às 17h. Logo após a inauguração, o público sairá em um cortejo em direção a quadra da escola de samba Rosa de Ouro, na Rua Coelho Lisboa, 201, também em Oswaldo Cruz.



Lá, uma roda de samba promete embalar os sambistas até a madrugada. Segundo Selma, a festa não tem hora para acabar. Para ela, o mural não celebra só seu pai e Monarco, mas também o celeiro de bambas que é o bairro Oswaldo Cruz, que merece ser sempre lembrado.



