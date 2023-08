Paty: Obra em escola municipal da Aldeia de Arcozelo avança

A obra da nova escola municipal de Paty do Alferes, que vai funcionar na Aldeia de Arcozelo em uma área negociada com a Funarte, está em estágio avançado. A proposta inovadora é que a unidade seja um complexo educacional e cultural integrado, composto por 10 salas de aula, sala de professores, sala de multimeios, laboratório de robótica, biblioteca, secretaria, despensa, banheiros, além de sala de dança, música e auditório.



A obra de restauração foi iniciada em dezembro de 2022. Estão sendo restaurados 1.842,81m² com um investimento de R$ 4.587.517,70. Foram colocadas estruturas metálicas para a cobertura, construídas colunas e também paredes de alvenaria para as divisões de ambiente e todo o reforço estrutural do prédio.



O projeto de arquitetura é coordenado pela equipe da Secretaria de Planejamento da prefeitura, que apresentou soluções para que seja garantida a segurança do prédio e de seus usuários, bem como preservada a identidade colonial da construção, ainda que de acordo com as normas e padrões de acessibilidade. A obra faz parte do projeto de restauração da Aldeia de Arcozelo, um dos maiores patrimônios culturais e históricos de Paty do Alferes.



Ao longo de sua gestão, o prefeito Juninho Bernardes vem trabalhando intensamente para recuperar este espaço relevante não só para a história do município, mas de todo o país. "Desde 2017, tenho feito diversas reuniões e buscado parcerias para recuperarmos a nossa Aldeia. Sua rica história é destaque não só em nossa região, mas em todo o nosso país. O local foi palco da primeira insurreição pela liberdade dos escravizados que aqui viviam em 1838. A insurreição foi liderada por Manoel Congo e Marianna Crioula. E, 148 anos depois, nos anos 1980, tornou-se um importante Centro Cultural do nosso estado, fundado por Paschoal Carlos Magno. No ano passado, foi entregue à população pela Funarte a reforma do coreto e da igreja, também foi iniciada a obra da restauração da Casa de Paschoal Carlos Magno. E, esse ano, iniciamos a obra de restauração do teatro Renato Vianna, da administração, banheiros, ‘poema bar’, galeria e Sala de Artes, e também a implementação do Museu Manoel Congo e Mariana Crioula, todos com recursos municipais, para continuarmos a restauração deste complexo Cultural de nossa cidade", explica.



O secretário de Educação, David Mello, também comentou a importância da obra: "O fomento à Educação torna-se um dos eixos principais de atuação do governo municipal do prefeito Juninho e do vice Arlindo, que busca consolidar o município como um dos melhores na oferta da educação básica no estado do Rio de Janeiro. A gestão municipal, visando melhorar ainda mais a qualidade do ensino-aprendizagem, tem promovido investimentos como este em infraestrutura. O nosso prefeito Juninho já reformou e ampliou 10 unidades escolares e está construindo mais seis novas escolas, um investimento de outros R$ 16 milhões em infraestrutura, além dos projetos pedagógicos de qualidade como o de natação, mais música, xadrez e equoterapia, contratação de profissionais concursados, compra de material didático e mobiliário, qualidade da merenda, aumento de mais de 300% no número de vagas em creches municipais e investimento no transporte escolar. Um trabalho construído para Paty ser reconhecido como um município que efetivamente valoriza e investe cada vez mais em Educação, com ações comprovadas no estado do Rio e pelo Ministério da Educação nas avaliações periódicas", finalizou o secretário.



Destaques da obra



Área total: 1.842,81 m²

Prazo de execução: 540 dias

Área dos Silos que terá 6 salas de professores e área de circulação: 214,2m²

Área do térreo da escola que terá 10 salas de aula, sala de artes, sala de dança e música, cozinha, refeitório, biblioteca, banheiros, laboratório de robótica, secretaria e varanda.