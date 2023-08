Agosto Dourado: Prefeitura de Paty promove atividades de incentivo à amamentação

Com o intuito de fortalecer ainda mais esta iniciativa, a Coordenação de Saúde Materno Infantil da Secretaria de Saúde de Paty do Alferes irá promover atividades educativas nas Estratégias de Saúde da Família (ESF) ao longo do mês para gestantes, puérperas, mães que estejam amamentando, e demais interessados em aprender mais sobre a amamentação e seus benefícios.As ações têm como objetivo incentivar a prática da amamentação exclusiva até os seis meses de vida do bebê e estendida até os dois anos ou mais. O calendário das atividades está disponível no Instagram e no site da Prefeitura A fim de curiosidade, a cor dourada da campanha está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. Além de completo nutricionalmente, este alimento ainda oferece os anticorpos que protegem o bebê contra inúmeras doenças, principalmente as respiratórias. Os benefícios se estendem à mãe, ajudando a reduzir a incidência de câncer de mama, ovário e endométrio, e na proteção contra doenças cardiovasculares.