Um homem morreu após cair da moto que conduzia na RJ-145, em Barra do Piraí, na terça-feira (15). A vítima, de 35 anos de idade, foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e levada em estado grave para a Santa Casa, onde morreu. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente que aconteceu perto do bairro Ponte do Andrade.