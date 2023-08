Green Rio 2023 espera gerar mais de R$ 4 milhões em negócios

Começa no dia 31 de agosto, na Marina da Glória, a 11ª edição do Green Rio/Green Latin America. Os eventos, voltados à bioeconomia mundial, são gratuitos e se estendem até 2 de setembro. Para este ano, a expectativa da organização do evento é gerar mais de R$ 4 milhões nas rodadas de negócios com participação de vários empresários do setor, startups, entre outros.Com apoio da Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade (Seas) e da Fecomércio, o evento apresenta novidades em relação ao do ano passado, com a presença de uma ecobarreira e palestras sobre economia azul. Haverá ações e debates no estande do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e workshop de bioeconomia Brasil-Alemanha.A palestra de abertura do Green Rio 2023 será de Jefferson Gomes, diretor de inovação e tecnologia do Senai-DN, professor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). JEle acompanhou o desenvolvimento dos Institutos Senai de Inovação pelo país.Pela primeira vez, o Green Rio vai receber nos três dias de evento a tecnologia HRios Ecobarreira Inteligente. Trata-se de uma estação ambiental para monitoramento, coleta e armazenamento de resíduos sólidos em rios e afluentes. Por meio de um sistema de sensoriamento remoto, a ecobarreira utiliza energia 100% renovável. Um dos seus objetivos é despoluir a Baía de Guanabara.Segundo a Associação brasileira de empresas de limpeza pública e resíduos especiais (Abrelpe), a Baía de Guanabara recebe diariamente 98 toneladas de lixo: plásticos, madeiras, metais, papel e outros que causam danos ao ecossistema aquático do local. A estrutura é projetada para atender a diversas características de rios, logística de transporte e implantação em áreas remotas, assim como a viabilidade financeira operacional em regiões mais carentes e com ausência de saneamento básico adequado. Os visitantes do Green Rio poderão entrar e fazer algumas experiências.“A colocação da ecobarreira, na Marina da Glória, vai ser um divisor de águas, uma tração de desenvolvimento para a economia do mar para o Estado do Rio de janeiro”, diz Marcius Victorio Costa, diretor-executivo da HRios.A economia azul — que aborda o desenvolvimento sustentável dos recursos costeiros — vai se desenvolver no estande do Sebrae, por meio de encontro de iniciativas e de oportunidades de negócios voltados ao assunto, desde a pesca ao turismo.No espaço, haverá minicursos, palestras, reuniões e apresentações de projetos. Além disso, a SEAS realiza, no dia 31, dois painéis para promover um intercâmbio internacional de experiências e conhecimentos sobre a Economia Azul: “Bacias e Baías: Projetos de despoluição de corpos hídricos em áreas urbanas” e “Economia Azul e Cultura Oceânica”.A feira reunirá mais de 90 expositores, que vão oferecer produtos e novidades relacionados à agricultura, à biodiversidade, à economia verde e à produção sustentável. As inscrições para as atividades podem ser feitas no local ou pela internet . Em relação às palestras/workshop, os lugares são por ordem de chegada.