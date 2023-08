Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão em endereços de advogado indiciado por estelionato

Rio - A Polícia Civil cumpriu, nesta quinta-feira (17), mandados de busca e apreensão em quatro endereços relacionados ao advogado Raphael Brito, de 41 anos, indiciado pelo crime de estelionato e tráfico de influência.



De acordo com a investigação da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), o suspeito, após uma operação em conjunto com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), passou a procurar pessoas relacionadas aos alvos, informando que iria advogar a seu favor.



Apesar da investigação encerrada, o advogado iludia as vítimas informando que ainda existiam outras medidas a serem cumpridas, cobrando a quantia de R$ 10 mil para sondar o que estaria pendente. Ele retornava alegando que teria conseguido alguma solução e que os policiais da DRCI queriam a quantia de R$ 250 mil.



Segundo testemunhas ouvidas pela DRCI, o advogado teria se mudado para outro endereço, na última sexta-feira (11). No escritório dele, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, foram apreendidos documentos e computadores, que inclusive possuíam uma cópia do registro de ocorrência da especializada referente à investigação da PCDF.



O cumprimento da medida judicial foi acompanhado, integralmente, por representantes da seção Rio da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).