CNA afirma que concorrência desleal desestrutura setor lácteo no Brasil

Brasília - A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) participou nesta quarta-feira, 16, do Encontro dos Produtores Brasileiros de Leite, na Câmara dos Deputados, que debateu os impactos da importação de leite em pó para o segmento leiteiro nacional. O evento, organizado pela Frente Parlamentar em Apoio ao Produtor de Leite (FPPL), reuniu deputados, senadores, representantes do governo federal, lideranças do setor rural e produtores de todo o país.



Segundo a CNA, alguns países aplicam subsídios diretos aos seus produtores, uma prática que gera distorção ao mercado, provoca concorrência desleal e traz impactos negativos aos produtores brasileiros que perdem competitividade.



“Nunca tivemos um momento tão difícil, com um volume tão grande de importação que atinge gravemente pequenos, médios e grandes produtores. Sofremos uma competição desleal e desnecessária que desestrutura o setor lácteo”, ressaltou o presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Leite da CNA, Ronei Volpi.



De janeiro a julho deste ano, o Brasil importou 161 mil toneladas de lácteos, alta de 158% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados da Comex Stat. De acordo com acompanhamento da CNA, o volume total equivale a 1,2 bilhão de litros de leite que deixaram de ser captados no Brasil, aumento de 268% ante 2022 e consolidando assim o maior volume da história para o período.



Segundo Volpi, são necessárias ações de caráter perene “para que não tenhamos todo os anos uma crise do setor”.



Para o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado Pedro Lupion (PP-PR), é inadmissível prejudicar o produtor de leite brasileiro e beneficiar produtores de outros países. “Não adianta buscar apenas soluções domésticas quando o problema é internacional. Manter as fronteiras abertas a esses produtos pode ser danoso à nossa economia”.



Participaram também o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, o presidente da Comissão de Agricultura da Câmara, deputado Tião Medeiros, o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Márcio Lopes de Freitas, deputados e autoridades ligadas ao setor.